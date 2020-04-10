Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı
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Cumhurbaşkanı, Boris Johnson, İngiltere, Türkiye

Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı

Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı Türkiye'den gönderilen sağlık malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teslim edildi.

10.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:18
Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı

Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı

ANKARA - Türkiye'den gönderilen sağlık malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teslim edildi. Uçak ise teslimatın ardından dönüşe geçti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini ve Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubu teslim eden uçağımız dönüşe geçti" denildi.

Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı

Kaynak: İHA

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