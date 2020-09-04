Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı.

Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı
04.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:18

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri, YKS e-kayıt tarihlerini takiben 9-17 Eylül, kayıt işlemleri ise 21-25 Eylül'de yapılacak.

Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak, elektronik kayıt yapılmayacak.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Okan Bayülgen Tayanç Ayaydın Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Eddie Newton Malcolm Thomas Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:18:45. #1.14#
title