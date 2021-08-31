Sağlık lisans tamamlama başvuruları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık lisans tamamlama başvuruları başladı

Sağlık lisans tamamlama başvuruları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar, Sağlık Lisans Tamamlama Programı'na 31 Ağustos-06 Eylül tarihleri arasında başvurabilecek.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar, Sağlık Lisans Tamamlama Programı'na 31 Ağustos-06 Eylül tarihleri arasında başvurabilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulu'nun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik programları dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılabileceği belirtildi.

YÖK tarafından belirlenen sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014 tarihinden önce mezun olan adaylar, 2021 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilecek. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programı'na ilişkin başvuru ve tercih işlemleri, 31 Ağustos saat 15.30'da başlayacak ve 06 Eylül 2021 saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular, YÖK'ün internet sitesinden veya e-fevlet aracılığıyla yapılabilecek. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek ve yerleştirme işlemleri, adayların sağlık ön lisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Düm Tek Tek Metin Çekmez
Spor Umut Meraş Salih Uçan Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sağlık lisans tamamlama başvuruları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 18:08:12. #1.16#

title