Sağlık Kuruluşlarına Girişte Maske Zorunluluğu Getirildi! Sağlık Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazı ile birlikte sağlık kuruluşlarına girişte maske zorunluluğu getirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazı ile birlikte sağlık kuruluşlarına girişte maske zorunluluğu getirildi. İşte detaylar!

Girişlerde Maske Takmak Zorunlu Olacak!

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ilin valiliklerine gönderilen yazı ile birlikte virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ileri bir boyuta taşındı. Sağlık Bakanlığı tarafından kaleme alınan yazıya göre sağlık kuruluşlarına gidecek olan tüm vatandaşların girişte tıbbi maske takması zorunlu olacak.

"Tüm sağlık kuruluşlarına girişlerde vatandaşlarımızın tıbbi maske (cerrahi maske) takmaları zorunlu olup, sağlık kuruluşu içerisinde maskesiz dolaşıma izin verilmemesi, tedbirlerin kamu, üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanacak."

Bu noktada tıbbi maske takmayan kişilerin içeriye alınmayabileceğini, idari para cezası ya da hapis cezaları ile karşılaşabileceğini belirtelim. Peki siz alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.