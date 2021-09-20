Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fevziye GÜRBÜZ'ün kızkardeşi vefat etmiştir
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fevziye GÜRBÜZ'ün kızkardeşi vefat etmiştirSağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fevziye GÜRBÜZ'ün kızkardeşi vefat etmiştir.
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fevziye GÜRBÜZ'ün kızkardeşi vefat etmiştirSağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fevziye GÜRBÜZ'ün kızkardeşi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR
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