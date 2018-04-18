Sağlık Kontrolüne Götürülürken Vurulan Zanlının Yanlışlıkla Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Gaziantep'te polis nezaretinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken kurulan pusu sonucu öldürülen Uğur B.'nin, yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Gaziantep'te hakaret suçundan gözaltında bulunan ve 17 Nisan Salı günü sağlık raporu için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde silahla ateş edilerek öldürülen Uğur B.'nin yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, görgü tanıkları, güvenlik kameraları incelemesi ve yaptıkları araştırmalar sonucu Uğur B.'nin yanlışlıkla vurulmuş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Eşkaller üzerinden 48 yaşındaki E.D. ve 17. yaşındaki A.T.'nin ismine ulaşan ekipler, yaptıkları operasyonla şahısları bir bağ evinde gizlenirken yakaladı.

Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen E.D. ve A.T. geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu alınmak üzere 25 Aralık Devlet Hastanesine getirildi. Zanlılar daha sonra Gaziantep Adliyesine sevk edildi.

Yanlışlıkla öldürmüşler

Gözaltına alınan şahısları sorgulayan ekipler, E.D. ve A.T.'nin, olaydan bir gün önce karıştığı kavgada 5-6 bıçak darbesiyle öldürülen Niyazi Tabur'un yakını olduğunu tespit etti. E.D. ve A.T.'nin, Niyazi Tabur'un cinayet zanlısını öldürmek için hastanenin önünde bekledikleri sırada hastaneye çıkarılan hakaret suçu zanlısı Uğur B.'ye katil zanlısı zannederek ateş açtıkları belirlendi.

Öte yandan, iki gün önce öldürülen Niyazi Tabur'un henüz belirlenemeyen katil zanlısının arama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Uğur B.'nin cenazesinin ise Asri Mezarlık'ta defnedildiği öğrenildi. - GAZİANTEP