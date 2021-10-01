SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kelepçeli halde hastaneye götürülen firari hükümlü, polisin elinden kaçtı.

ŞANLIURFA'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kelepçeli halde hastaneye götürülen firari hükümlü, polisin elinden kaçtı. Polislerin kovaladığı hükümlü, vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan; ismi henüz öğrenilemeyen firari hükümlü, polis tarafından yakalanarak sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Elleri kelepçeli olan hükümlü, polis aracından indirildiği sırada kaçmaya başladı. Acil Servis yakınlarında polis tarafından kovalanan hükümlü çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polislere bir süre direnen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI

SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI

SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI

SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI

SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

 Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı

Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şafak Sezer Aleyna Tilki Caner Cindoruk
Spor Muslera Balotelli Mehmet Topal Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SAĞLIK KONTROLÜNDE POLİSİN ELİNDEN KAÇAN HÜKÜMLÜYÜ VATANDAŞLAR YAKALADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:18:21. #1.17#