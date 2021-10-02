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Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilirken güvenlik güçlerinin elinden kaçan hükümlü vatandaşlar tarafından yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da sağlık kontrolüne getirilirken güvenlik güçlerinin elinden kaçan hükümlü vatandaşlar tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahıs araçtan indirildiği sırada güvenlik güçlerinin elinden kaçtı. Ekiplerin kovaladığı şahıs vatandaşlar tarafından yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs tekrar emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA

Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı
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Haber: Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı - Haberler
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