Sağlık Kontrolü Okul Başarısını Artırıyor



Uzm. Dr. Özoğlu, okul öncesi yaptırılan sağlık taramasının çocuklarda birçok hastalığın erken tanısı ve okul başarısı açısından gerekli olduğunu söyledi.

Özel Tınaztepe Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Can Özoğlu, çocukluk çağında başlayan ve ileride erişkin hastalıklarına yol açabilen rahatsızlıkların erken dönemde yapılacak taramalarla önlenebildiğini kaydetti. Bebeklik döneminde rutin muayeneleri ve aşıları yapılan çocukların okul öncesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin hem fiziki hem de ruhsal sağlıkları açısından gerekli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özoğlu, şu bilgileri verdi:

TÜM AŞILAR TAMAMLANMALI

"Okula yeni başlayacak çocukların çoğu ilk defa sosyalleştiği için sık hastalanmaya daha yatkın olmaktadırlar. Özellikle okulun ilk yılında çocukların bağışıklık sistemi ilk kez karşılaştığı mikroplarla mücadele etmeye çalışır. Okul çağı çocuklarında sık rastlanılan rahatsızlıkların başında solunum yolu enfeksiyonları gelmektedir. Bu durum anne- babayı endişelendirebilir, bu sebeple çocukların fiziki ve zeka yönünden gelişiminin izlenmesinin yanı sıra tüm aşılarının da tamamlanması, gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bunun dışında okul saatleri içerisinde çocuğun tuvaletini tutmasına bağlı idrar yolu enfeksiyonu ve kabızlık yine okulun ilk yılında sık görülebilmektedir. Bu yüzden tuvalet sonrası el yıkama ve kişisel hijyen konusunda çocuklara iyi bir eğitim verilmelidir."

DOĞRU BESLENMEYE DİKKAT

Okul öncesi yapılan sağlık taramasında rutin kontroller ve tahlillerin çocuğun sağlık durumuna ve ailesindeki hastalıkların durumuna göre değişebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Özoğlu, okul öncesi her çocuğa göz, diş ve kulak muayenesinin yapılmasını önerdi.

Okul çağındaki çocukların sürekli gelişim içerisinde olmalarından dolayı doğru beslenmeye de dikkat çeken Uzm. Dr. Özoğlu, günümüzde yetersiz beslenme ile birlikte daha sık görülen obezitenin önemli bir sağlık problemi haline geldiğini belirtti. Obezite ve dengesiz beslenme ile ilgili önlemlerin alınmasının ve yeterli fiziksel aktivasyonun sağlanmasının sağlıklı bir gelişmede etkin rol alacağını hatırlatan Uzm. Dr. Özoğlu, "Okul dönemindeki çocuklar güne mutlaka dengeli bir kahvaltı ile başlamalılar. Okulda 'fast food' olarak nitelendirilen yiyeceklerden uzak durmaları konusunda uyarılmalılar. Düzenli ve kaliteli uyku, çocukların fiziki ve ruhsal sağlıkları açısından faydalı olacağı gibi okuldaki başarılarını da olumlu etkileyecektir. Bu nedenle ebeveynler çocuklarının uyku düzenine de dikkat etmelidirler" dedi.