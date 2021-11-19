Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, G.G. (29) "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklandı.

Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen G.G'nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.

Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

G.G. cezaevine teslim edildi.

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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