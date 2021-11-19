Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de tutuklanan zanlıyı cezaevine teslimi öncesi sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, G.G. (29) "fuhuşa aracılık" suçundan tutuklandı.
Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen G.G'nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.
Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
G.G. cezaevine teslim edildi.