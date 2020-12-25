Sağlık kahramanlarına anlamlı ziyaret
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Sağlık kahramanlarına anlamlı ziyaret

25.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:30
Sağlık kahramanlarına anlamlı ziyaret

Yaptığı sosyal projelerle bilinen AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, korona virüs sürecinin kahramanı sağlık çalışanlarına anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

Yaptığı sosyal projelerle bilinen AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, korona virüs sürecinin kahramanı sağlık çalışanlarına anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi.

Beraberindekilerle birlikte Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesini ziyaret eden Dürdane Beyoğlu, zorlu süreçte fedakarca mücadeleleriyle takdir toplayan sağlık çalışanlarına moral verdi. Hastane çalışanları bu davranışı anlamlı bulduklarını ifade ederek Beyoğlu'na teşekkür etti.

Sağlık camiasının bu süreçte tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Beyoğlu, "Ailelerini günlerce görmeyen, bizim sağlığımız için kendi sağlıklarını ikinci plana iterek çalışanların tüm sağlık kahramanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah onlardan razı olsun. Bizim amacımız bir nebze de olsa moral vermekti. Onların hakkı ödenmez" dedi. - DİYARBAKIR

Sağlık kahramanlarına anlamlı ziyaret
Sağlık kahramanlarına anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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