Sağlık İl Müdürü Usta, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyardı
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Sağlık İl Müdürü Usta, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyardı

Sağlık İl Müdürü Usta, vatandaşları Kovid-19 aşısı yaptırmaları konusunda uyardı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, aşı haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine hastanede devam edilen vatandaşların yaş dağılımını paylaştı.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, aşı haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine hastanede devam edilen vatandaşların yaş dağılımını paylaştı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı olmanın önemine değinerek, sırası gelen vatandaşların bir an evvel Kovid-19 aşısını yaptırması gerektiğini vurguladı.

Hastanedeki vakaların yaş dağılım tablosunu paylaşan Usta, "Değerli halkımız, tabloda da görüldüğü gibi hastanede yatan vakalarımızın büyük çoğunluğunu 64-40 yaş arasındaki insanlarımız oluşturmakta. 65 ve üzeri aşılanmanın yararını dramatik bir şekilde göstermekte. Lütfen aşı sırası gelen bir an önce aşısını yaptırsın, aşı olan da olmayan/olamayan da kurallara daha sıkı sarılsın." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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