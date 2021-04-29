Sağlık İl Müdürü Usta, Trabzonluları "tam kapanma" tedbirleri konusunda uyardı
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Sağlık İl Müdürü Usta, Trabzonluları "tam kapanma" tedbirleri konusunda uyardı

Sağlık İl Müdürü Usta, Trabzonluları 'tam kapanma' tedbirleri konusunda uyardı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, son 10 günde Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yüzde 50'nin üzerinde azalma olduğunu bildirdi.

Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, son 10 günde Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yüzde 50'nin üzerinde azalma olduğunu bildirdi.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günlük hastaneye yatış, yoğun bakımlarda ve entübe olan hastalarda düşüş yaşandığını belirtti.

Vatandaşları "tam kapanma" öncesinde uyaran Usta, şunları kaydetti:

"Bu tablonun daha da iyileşmesi, belki normal yaşamlarımıza dönmemiz ancak uygulamaya konulan kapanmanın gereklerinin yerine getirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda İstanbul gibi illerden ilimize gelen vatandaşlarımızın temas önlemlerine dikkat ederek ve mümkün olduğunca izole olarak ilimizde bulunmalarını kendilerinden özellikle istirham ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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