Sağlık İl Müdürü Bedir: "Hizmetlerimiz artarak devam edecektir"

03.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:35

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, acil sağlık hizmetlerinin 25. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.



Dr. Bedir, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 il ambulans servisi ekipleri, olay yerinde yapılan acil müdahaleler ile ağır kış şartlarına rağmen en kısa zamanda hastanın ihtiyacı olan tedaviyi büyük fedakarlıklarla halka sunduğunu belirterek, "Bu derece önemli olan bu hizmetin daha kaliteli şekilde verilmesi 112 ambulans servislerinin hizmetiyle mümkündür. Bu hizmetlerin önemine dikkat çekmek amacıyla Bakanlığımız tarafından her yıl "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" olarak kutlanmaktadır. 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak Erzurum il merkezi ve ilçelerinde toplam 78 kara ambulansı (2 tane snowtrack, 5 tane ağır iklim şartlarında kullanılan ambulans, 1 tane obez hastalarımızın naklini sağlamak amacıyla tasarlanmış ambulans ve bir tane de 4 sedyeli ambulans tır) ve 1 tane helikopter ambulans ile ilimizde hizmet sunmaktayız" diye konuştu.



Erzurum ilinde 112 acil sağlık hizmetini, il merkezinde ve ilçelerde bulunan toplam 31 istasyonda ve buralarda çalışmakta olan 400 sağlık personeli ile yürüttüklerini anlatan Dr. Gürsel Bedir, "2019 yılında toplam ulaşılan vaka sayısı 59.519 olarak gerçekleşmiştir. Bu vakaların 1.489 tanesi kadın hastalıkları ve doğum hasta grubu, 239 tanesi yeni doğan hasta grubu, bin 942 tanesi kardiyovasküler hasta grubu acili olup ilgili hastanelere nakli sağlanmıştır. Aynı zamanda 2019 yılında helikopter ambulans ile 38 vaka nakledilmiştir.



2019 yılında snowtrack ile 42; paletli ambulanslarla 325 hastaya ulaşılarak hastaneye nakil edilmiştir. 112 ekibi olarak çalışmalarımızı her daim aksatmadan yürütmekten gurur duyuyoruz. Saygı değer halkımızdan isteğimiz gereksiz çağrılarda bulunmamaları ve trafikte ambulanslarımıza öncelik tanımalarıdır. Böylelikle işimizi daha verimli yaparak onlara daha kaliteli hizmet sunulacaktır.



Kar, kış demeden sarılacak yara nerede ise 112 acil sağlık hizmetleri oradadır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA