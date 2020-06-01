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Sağlık için yürüyüşler tekrar başlıyor

Nilüfer Belediyesi'nin pandemi sürecinde ara verilen "Sağlığa adım at" yürüyüşleri tekrar başlıyor.

Sağlık için yürüyüşler tekrar başlıyor
01.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:18

Nilüfer Belediyesi'nin pandemi sürecinde ara verilen "Sağlığa adım at" yürüyüşleri tekrar başlıyor. 16 Hazirandan itibaren haftada iki gün akşamları yapılacak spor etkinliklerinde maske takılması ve sosyal mesafenin korunması sağlanacak.

Halkı hareketli yaşamaya ve spora teşvik etmek maksadıyla her hafta toplu yürüyüş, plates gibi spor programları organize eden Nilüfer Belediyesi, koronavirüs sebebiyle ara verdiği bu faaliyetleri tekrar başlatıyor. Sağlığın ve sporun kenti Nilüfer'de, halkın her kesiminin sporla buluşması için sürdürülen toplu yürüyüşler, verilen aranın ardından 16 Haziran tarihinde tekrar başlıyor. Koronavirüs salgını yüzünden uzun süredir evlerinden çıkamayan ve hareketsiz kalan her yaştan vatandaş, 16 Haziran'dan itibaren tekrar sporla buluşacak.

Nilüfer Belediyesi'nin "Sağlığa adım at" sloganıyla sürdüreceği yürüyüşlerde gerekli tedbirler alınacak. Sosyal mesafenin korunacağı yürüyüşlerde herkesin maske takması sağlanacak.

Yürüyüşler haftada iki gün, salı ve perşembe günleri, saat 20.00'de, her seferinde farklı bir mahallede düzenlenecek.

Yürüyüş etkinliği 16 Haziran Salı günü Görükle Spor Parkı'nda saat 20.00'de başlayacak. 18 Haziran Perşembe günü Ayvalı Dere Spor Parkı'ndaki Ali Şık Yürüyüşü Yolu'nda, 23 Haziran Salı günü Altınşehir Mahallesi Candostlarım Parkı'nda, 25 Haziran Perşembe günü Cephanelik Yürüyüş Yolu'nda, 30 Haziran Salı günü Barış Mahallesi'ndeki Dalyan Parkı ve Koşu Yolu'nda, 2 Temmuz Perşembe günü İhsaniye Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Parkı'nda, 7 Temmuz Salı günü Esentepe Mahallesi'ndeki Eğridere Parkı Yürüyüş Yolu'nda, 9 Temmuz Perşembe günü Karaman Parkı ve Koşu Yolu'nda, 14 Temmuz Salı günü Balat Atatürk Ormanı'nda, 16 Temmuz Perşembe günü Ataevler Mahallesi'ndeki Şehit Jandarma O. Kaygılı Parkı ve Koşu Yolu'nda saat 20.00'de yürüyüşler düzenlenecek.

Yaz döneminde akşamları düzenlenecek yürüyüşler antrenör eşliğinde yapılacak. 40 dakika sürecek yürüyüşlerin sonunda da bazen step, bazen de plates yapılacak. Gelirken herkesin kendi matını getirmesi gerekecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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