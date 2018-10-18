Sağlık için spor, spor için İlkadım

İlkadım'dan geleceğe yatırım

SAMSUN - İlkadım Belediyesinin "Sağlık İçin Spor, Spor İçin İlkadım" sloganıyla başlattığı, "Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım" ile "İlkadım Sizden Fırsatlar Bizden" projelerinin dördüncü etabının açılışı gerçekleşti.

Samsun İlkadım Belediyesi spora ve geleceğe yönelik projelerine ara vermeden devam ediyor. Geçen sezon da 25 bin çocuğu sporla buluşturan İlkadım Belediyesi, bu yıl sporla tanışan çocuk sayısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda İlkadım Belediyesi Mete Adanır Spor Salonunda gerçekleşen törenle "Gelecek İçin Minik Adım, Spor İçin İlkadım" ve "İlkadım Sizden, Fırsatlar Bizden" projelerinin 4. etabı faaliyete geçirildi.

"25 bin çocuğu sporla tanıştırdık"

Çocukları küçük yaştan itibaren sporla tanıştırıp, yetenekli oldukları branşları belirlediklerini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "En mutlu olduğum projelerden bir tanesinin sezon açılışını gerçekleştirdik. Belediye olarak spora çok önem veriyoruz. Çünkü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın küçük yaştan itibaren sporla tanışması için geliştirdiğimiz birçok proje var. Sağlık İçin Spor Spor İçin İlkadım projesi kapsamında Gelecek İçin İlkadım, Spor İçin İlkadım anlayışıyla geçen yıl 25 bin çocuğumuzu sporla buluşturduk. Çocukların küçük yaşta spora eğiliminin arttırılması noktasında badminton alanında Türkiye şampiyonları yetiştirdik. Minik çocuklarımızı ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf çocuklarımızı da sporla tanıştırarak o çocukların hangi spora eğilimli olduklarını da ortaya çıkartıyoruz. Çocukları daha sonra kendi branşlarında uzmanlaştırıyoruz. Çocuklarımıza şimdi sahip çıkarsak, kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlardan korumuş oluruz. Spor demek, disiplin, ahlak ve sosyalleşme demektir. Bu projemize destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Çocuklarımızı okullarından kendi araçlarımızla alıp sporla buluşturuyoruz. Bundan sonra da spora ve geleceğe olan yatırımımız devam edecek" dedi.

Etapların startının verilmesinin ardından İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik ve İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe çocuklarla birlikte çeşitli spor faaliyetleri gerçekleştirdiler.