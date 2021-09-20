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Sağlık için pedal çevirdiler

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Sağlık için pedal çevirdiler

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hareketli bir yaşam sürdürebilmek adına 12 ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hareketli bir yaşam sürdürebilmek adına 12 ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçede etkinlikler düzenlendi. 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, her yaştan vatandaşın katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere katılanlar sağlık için pedal çevirdi, Sekapark'ta spor yaptı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünü üstlendiği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin 2021 yılı teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlikle bisiklet kullanımını arttırmak ve hareketli bir yaşam sürdürebilmek için bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla ilk olarak bisiklet turu düzenlendi. Derince Kent Meydanından başlayan bisiklet turu Sekapark uçurtma tepesinde son buldu. Sekapark uçurtma tepesinde Anne Şehir Sağlık Yaşam Programı katılımcılarından hem kadınlara hem de çocuklara yönelik açık havada egzersiz programı gerçekleştirildi. Ayrıca alanda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce sağlık taraması yapıldı. - KOCAELİ

Sağlık için pedal çevirdiler

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