'Sağlık için Kaplıca' projesine ara verildi
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'Sağlık için Kaplıca' projesine ara verildi

'Sağlık için Kaplıca' projesine ara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM, yaşlıların ve engelli vatandaşların ücretsiz olarak termal otele gönderildiği 'Sağlık için Kaplıca' projesini tam kapanma sebebiyle ara verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM, yaşlıların ve engelli vatandaşların ücretsiz olarak termal otele gönderildiği 'Sağlık için Kaplıca' projesini tam kapanma sebebiyle ara verdi.

Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi'nden (YADEM) yapılan açıklamada, "Çevresinde kimsesi kalmamış, bakıma muhtaç vatandaşlarımız ve engelli bireylerimiz malumunuz üzere pandemiden dolayı uzun zamandır evlerine kapanmıştı. Büyükşehir belediyesi olarak 'Sağlık için Kaplıca' projesini hayata geçirdik ve bu kapsamda Taraklı ilçemizde 62 tane devre mülk kiraladık. Yaşlılarımızın yanı sıra engelli vatandaşlarımızı da projeye dahil ederek pandemi münasebetiyle uzun süredir evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı kaplıca tatili ile bir nebze mutlu etmeye çalıştık. Yaklaşık 40 ailenin yararlanmasını planladığımız ve 3'er 4'er gün ara ile tatile götürdüğümüz vatandaşlarımızın tatiline pandemi kısıtlamalarından dolayı ara vererek geri geldik. Projeden faydalanan yaşlı ve engelli bireylerimiz tatilden çok memnun kaldılar ve bu olanağı kendilerine sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye çok teşekkür ettiler. Sokağa çıkma kısıtlamalarının son bulması ile projemiz kaldığı yerden devam ederek, kafilelerimizi tekrardan devre mülklerde misafir edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

'Sağlık için Kaplıca' projesine ara verildi
'Sağlık için Kaplıca' projesine ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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