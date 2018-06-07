Sağlık İçin İftar Vakti

VM Medical Park Samsun Hastanesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniğine nakil olmak için Kazakistan ve Irak'tan gelen hastalara ve ailelerine iftar daveti verildi.

Çocuklarına şifa bulmak için VM Medical Park Samsun Hastanesine gelen aileler, "Türk misafirperverliğini ve konukseverliğini hep duymuştuk. Gerçekten anlatılan gibiymiş. Kemik iliği nakli kendi ülkemizde olmadığı için evimizden, yurdumuzdan ayrıldık geldik. Bizi evimizde hissettiren, çocuklarımızın tedavisi için her şeyi yapan başta Prof. Dr. Davut Albayrak ve Uzm. Dr. Şule Akyol olmak üzere tüm hastane personeline şükranlarımızı sunarız" dedi. - SAMSUN