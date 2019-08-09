Sağlık için hareket et yürüyüşü

09.08.2019 11:12

Kilis'te fiziksel aktivitenin önemine dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünün çağrısıyla Fıstıklı Park önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde "Sağlığın için hareket et", "Kalbini koru, içinde sevdiklerin var", "Her gün yürüyorum kalbimi koruyorum" ve "Rahat bir nefes için harekete geçin" dövizleriyle Kilis Devlet Hastanesine kadar yürüdü.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkan Vekili Aysel Uyar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp sağlığına dikkati çekmek adına yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Yürümenin sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından birisi olduğuna dikkati çeken Uyar, amaçlarının fiziksel aktivite konusunda toplumu bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Uyar, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamamasının ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesinin bazı kronik hastalıklara davetiye çıkardığını ifade etti.

Kaynak: AA