'Sağlık İçin Arı Zehri' Projesi yürütülüyor
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'Sağlık İçin Arı Zehri' Projesi yürütülüyor

16.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:29
'Sağlık İçin Arı Zehri' Projesi yürütülüyor

Adıyaman'da yürütülen 'Sağlık İçin Arı Zehri' projesi kapsamında online toplantı gerçekleştirildi.

Adıyaman'da yürütülen 'Sağlık İçin Arı Zehri' projesi kapsamında online toplantı gerçekleştirildi.

Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen GAP İdaresi Başkanlığınca Desteklenen "Sağlık İçin Arı Zehri" Projesi kapsamında sanal ortamda eğitim toplantısı düzenlendi. Toplantıya Enstitü Müdürü Türker Yener moderatörlüğünde, Müdür Yardımcısı Arıcılık Bölüm Başkanı Atilla Öztokmak proje tanıtımını yaptı.

Harran Üniversitesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Gonca Özmen Özbakır, arı ürünleri içerisinde arı zehri ve önemi konusunu anlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulunda Görevli Doç.Dr. Rahşan İvgin Tunca, arı zehri üretim aşamaları konusunda bilgilendirmede bulundu. Katılımcıların sorularına verilen cevaplar verilerek toplantı sonuçlandırıldı. - ADIYAMAN

'Sağlık İçin Arı Zehri' Projesi yürütülüyor
'Sağlık İçin Arı Zehri' Projesi yürütülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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