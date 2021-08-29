Sağlık Hizmetlerinde Hasta Mahremiyeti Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, sağlık hizmetlerinde hasta mahremiyeti konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Medica Uluslararası Hizmetler Direktörü Hasan Arslanyüreği, sağlık hizmetlerinde hasta mahremiyeti konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi.

Hasta mahremiyeti konusunun sadece sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir durum olmadığını sağlık çalışanlarının olduğu kurumu da ilgilendirdiğini ifade eden Arslanyüreği, en fazla sorumluluğun, sağlık çalışanlarından önce sağlık çalışanlarının verdiği hizmet alanındaki herkesi kapsadığını açıkladı. Sağlık sektöründeki herkesin bir arada, eş zamanlı bir şekilde aynı bakış açısıyla, bu dataya saygı duyması ve güvende tutup saklaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de iyi yasaların olduğunu, bu bilinci getirmek için çalışanlara destek olunduğunu fakat hak arama konusunda da kurumların sağlık datasına ilgili önemi vermeleri gerektiğini söyledi. Sağlık datasının kişisel verilerden daha önemli olduğunu; karıştırılmaması gereken şeylerin kişisel veriler olmadığı, kişisel sağlık verileri olduğunu dolayısıyla hastaların kişisel sağlık datalarının özel bir şekilde kişisel verilerden farklı olarak korunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Wise.tv