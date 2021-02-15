Sağlık Hizmetleri Sendikası tarafından "engellilere sınavsız geçiş hakkı" tanınması talep edildi

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), devlet korumasından yararlananlar ile gazi ve şehit yakınlarına sağlanan sınavsız geçiş hakkının engellilere de verilmesini talep etti.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), devlet korumasından yararlananlar ile gazi ve şehit yakınlarına sağlanan sınavsız geçiş hakkının engellilere de verilmesini talep etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, engelli vatandaşların istihdamı için yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) ardından sunulan tercihlerde yeterli sayıda nitelikli kadrolara yer verilmediği belirtildi.

Bu nedenle ön lisans ya da lisans mezunu engellilerin ekonomik özgürlüklerini bir an önce kazanmak için memuriyette yardımcı hizmetler ile genel idari hizmetler kadrosunu tercih etmek zorunda kaldıklarına değinilen açıklamada, benzer bir durumun kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sürecinde de yaşandığı kaydedildi.

Engelli vatandaşların kamuda istihdam süreçlerinin yeniden ele alınması istenilen açıklamada, bu kapsamda yardımcı hizmetler sınıfında çalışan engellilerin sınavsız bir şekilde genel idari hizmetler sınıfına atanmaları talep edildi. Ayrıca, daha önce ataması yapılan engellilerin mesleki eğitim, ön lisans ve lisans diplomalarına karşılık gelen kadrolara sınavsız geçirilmeleri gerektiğine işaret edildi.

Devlet korumasından yararlananlar ile gazi ve şehit yakınlarına sağlanan sınavsız geçiş hakkının engelli çalışanlara da verilmesi talep edilen açıklamada, "Engelli personelin mezuniyetlerine göre istihdam edilmeleri, bu çerçevede unvan değişikliği sınavına katılmaksızın, öğrenimleri ile ibraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkan verilmesi ve bahsettiğimiz atamaların yapılması için ivedilikle yasal bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya