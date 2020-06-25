Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğünde görev değişikliği
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Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğünde görev değişikliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Hasan Yamık atandı.

Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğünde görev değişikliği
25.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:43

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Hasan Yamık atandı.

Devir teslim törenine katılan Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, görevini devreden Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül'e çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiler ve Doç. Dr. Hasan Yamık'a yeni görevinde başlarılar dilediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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