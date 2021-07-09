Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilim Konferansları-7: Akarsu ve Ekosistemlerinde Karşılaşılan Tehditler Konulu Konferans Çevrim İçi Olarak...

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Bilim Konferanslarının 7'ncisi "Akarsu ve Ekosistemlerinde Karşılaşılan Tehditler" konu başlığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Bilim Konferanslarının 7'ncisi "Akarsu ve Ekosistemlerinde Karşılaşılan Tehditler" konu başlığıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bahtiyar Bakır'ın yaptığı konferansa, konuşmacı olarak Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Göktuğ Gül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Bahtiyar Bakır, ülkemizdeki su miktarıyla ilgili gözlemlerini katılımcılara aktardı. Prof. Dr. Bakır, "Üzerimize düşen en önemli görevlerden bir tanesi de suyun ve su havzalarının kirlenmesini mümkün olduğu kadar önlemeye çalışmaktır. Sadece yetkililerden bu ilgiyi beklemememiz gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Bahtiyar Bakır'ın ardından Öğr. Gör. Dr. Göktuğ Gül konuşmasını gerçekleştirdi. Öğr. Gör. Dr. Göktuğ Gül, "Akarsular, dünyamızın damarları olarak düşünebileceğimiz yapılardır. Akarsular olmadan dünyamız ileride ne yazık ki hiçbir su ihtiyacını karşılayamayacak duruma gelecektir. Bu sebepten dolayı akarsularımıza çok önem vermeli ve içerisindeki tüm canlılığı korumamız gerekli diye düşünüyoruz" dedi.

Akarsular üzerinde oluşan tehdit unsurlarına değinen Öğr. Gör. Dr. Göktuğ Gül, bu tehdit unsurlarını görselleriyle birlikte katılımcılarla paylaşarak akarsular üzerindeki bu tehdit unsurlarına karşı alınabilecek önlemleri maddelerle açıkladı.

Konferans, kapanış konuşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre