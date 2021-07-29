SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI - 29 07 2021
ATILIM ÜNİVERSİTESİSAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULUAMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMIÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVIİÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞIÖğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve...
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI
İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 29/07/2021 tarihinde Bilim Sınavı gerçekleştirilmiştir. Bilim sınavı yazılı şeklinde yapılmıştır. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda yedi (7) aday davet edilmiş olup bu adayların beşi (5) bilim sınavına katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Bilim sınavı sonrasında ALES (%35), lisans mezuniyet notu (%30) ve bilim sınav notu (%35) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.
Son değerlendirme sonucunda adaylar aşağıdaki listede sıralanmıştır. Değerlendirme sonucuna göre bilim sınavında 65 puan alma şartını yerine getiren aday olmamıştır. Adaylardan hiçbiri sözlü mülakata davet edilmemiştir.
SON DEĞERLENDİRME TABLOSU
ADAYIN ADI SOYADI
PUANLAR VE AĞIRLIKLARI
ALES
MEZUNİYET
BİLİM SINAVI
TOPLAM PUAN
NOT
AĞIRLIĞI
NOT
AĞIRLIĞI
NOT
AĞIRLIĞI
%35
%30
%35
B**** A*
77, 56
27, 146
88, 8
26, 64
10
3, 5
57, 286
S**** Ç**** Y****
72, 08
25, 228
78, 99
23, 697
10
3, 5
52, 425
Ö**** Y***** Ö****
78, 76
27, 566
65
19, 5
15
5, 25
52, 316
B****** T****
75, 02
26, 257
69, 66
20, 898
10
3, 5
50, 655
E**** P***** B********
82, 16
28, 756
63, 36
19, 008
0
0
47, 764
A*** Y*****
89, 21
31, 2235
66, 63
19, 989
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
F**** A***
78, 77
27, 5695
59, 86
17, 958
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
SINAVA GİRMEDİ
*Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu'nun web sitesinde yayınlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.
Kaynak: Habermetre