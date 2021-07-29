SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI - 29 07 2021

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ATILIM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 29/07/2021 tarihinde Bilim Sınavı gerçekleştirilmiştir. Bilim sınavı yazılı şeklinde yapılmıştır. Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda yedi (7) aday davet edilmiş olup bu adayların beşi (5) bilim sınavına katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Bilim sınavı sonrasında ALES (%35), lisans mezuniyet notu (%30) ve bilim sınav notu (%35) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Son değerlendirme sonucunda adaylar aşağıdaki listede sıralanmıştır. Değerlendirme sonucuna göre bilim sınavında 65 puan alma şartını yerine getiren aday olmamıştır. Adaylardan hiçbiri sözlü mülakata davet edilmemiştir.

SON DEĞERLENDİRME TABLOSU

ADAYIN ADI SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

ALES

MEZUNİYET

BİLİM SINAVI

TOPLAM PUAN

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

NOT

AĞIRLIĞI

%35

%30

%35

B**** A*

77, 56

27, 146

88, 8

26, 64

10

3, 5

57, 286

S**** Ç**** Y****

72, 08

25, 228

78, 99

23, 697

10

3, 5

52, 425

Ö**** Y***** Ö****

78, 76

27, 566

65

19, 5

15

5, 25

52, 316

B****** T****

75, 02

26, 257

69, 66

20, 898

10

3, 5

50, 655

E**** P***** B********

82, 16

28, 756

63, 36

19, 008

0

0

47, 764

A*** Y*****

89, 21

31, 2235

66, 63

19, 989

SINAVA GİRMEDİ

SINAVA GİRMEDİ

SINAVA GİRMEDİ

F**** A***

78, 77

27, 5695

59, 86

17, 958

SINAVA GİRMEDİ

SINAVA GİRMEDİ

SINAVA GİRMEDİ

*Mezuniyet ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu'nun web sitesinde yayınlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür.

Kaynak: Habermetre