Sağlık Hizmetleri Başkanı'ndan maske takmayanlara tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık Hizmetleri Başkanı'ndan maske takmayanlara tepki

KARAMAN'da son dönemlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi.

Sağlık Hizmetleri Başkanı'ndan maske takmayanlara tepki
15.06.2020 14:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:09

KARAMAN'da son dönemlerde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi. Şahin, "Maskeyi ağzında değil de arka cebinde taşırsan vaka niye artıyor diye sormayacaksın. Eğitimlisi eğitimsizi, zengini fakiri, hepsinin kafa aynı. Sayenizde vaka sayısı 1459. Sağlık personelleri bu şuursuzlara hakkını helal etmiyor bilesiniz" mesajını paylaştı. 

Kentte özellikle Ramazan Bayramı'nın ardından koronavirüs sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından dışarıda maske takılması zorunlu hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ise, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmamasına tepki gösterdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maskeyi ağzında değil de arka cebinde taşırsan vaka niye artıyor diye sormayacaksın. Eğitimlisi eğitimsizi, zengini fakiri, hepsinin kafa aynı. Sayenizde vaka sayısı 1459. Sağlık personelleri bu şuursuzlara hakkını helal etmiyor bilesiniz. Hadi kendinize saygınız yok, onu anladık. Bari aylardır bu virüsü çocuğuna, eşine, anasına, babasına bulaştırma uğruna cansiperane çalışan sağlık personeline saygınız olsun. Toplu şekilde iftar yaptınız, bayramlaştınız, nişan yaptınız, doğum günü yaptınız. Artık yetmez mi!!!" mesajını paylaştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Haber
Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor Haber
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez ne zaman ters düştüler? Babacan'dan 11 yıl sonra gelen itiraf
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Haber
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bölge 7-7.1 büyüklüğündeki depreme hazırlanıyor
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
İki katlı ev çökünce göçük ortaya çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı...
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
'AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata' diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberi geliyor
"AVM'lerin 1 Haziran'da açılması hata" diyen sendika başkanı: Yağmur gibi vaka haberi geliyor
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Murat Kurum Halife Hafter Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Demet Evgar Kenan Doğulu
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Sağlık Hizmetleri Başkanı'ndan maske takmayanlara tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 14:19:58. #1.15#
title