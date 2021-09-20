Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin'den Veda Ziyareti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yaparken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire Başkanlığı görevine atanan Dr. Musa Şahin'i makamında kabul etti.

20 Eylül 2021 Pazartesi günü Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Sağlık Hizmetleri Başkanı Şahin, Karaman'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Daire başkanlığı görevine atanan Dr. Musa Şahin'e yeni görevinde başarılar dileyen Vali Işık, ziyarettin sonunda Covid-19 ile yürütülen mücadelede gösterdiği üstün gayret ve çalışmalarından dolayı Şahin'i tebrik ederek başarı belgesiyle ödüllendirdi. Karaman Valiliği/ BASIN

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