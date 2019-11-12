Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti

12.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:20

Türkiye'de sağlık harcamaları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sağlık harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,5 arttı ve 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya çıktı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı yüzde 93,8 oldu. Söz konusu oran 2017'de yüzde 93,1 olarak hesaplanmıştı.

Kişi başı sağlık harcaması, 2017'de 1751 lira iken geçen yıl yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 28 milyar 655 milyon liraya ulaştı. Hane halkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, geçen yıl yüzde 17,3 olarak kayıtlara geçti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017'de yüzde 78 iken geçen yıl yüzde 77,5 oldu.

Kaynak: AA