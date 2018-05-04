Sağlık Görevlisinin Öldüğü Feci Kaza Öncesi Ambulans Şoförü: Çok Yorgunuz Bizi Göndermeyin
İzmir'de ambulansın yaptığı kaza sonucu çalışanlardan bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaza öncesi ambulans şoförünün "Çok yorulduk bugün başkasını gönderin" dediği ortaya çıktı.
İzmir'de geçen pazartesi günü 112 Acil Servis ekibinin hasta naklinden dönüşünde yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaza öncesi, ambulans sürücüsünün 110 kilometrelik mesafeyi gidecekleri hasta nakli öncesinde 112 Komuta Merkezi'ne "Bugün çok yorulduk. Bizi oraya göndermeyin" dediği ortaya çıktı.
AMBULANS KAMYONA ÇARPMIŞ GENÇ KIZ ÖLMÜŞTÜ
Sağlık camiasında büyük üzüntüye neden olan İzmir'deki kaza, geçen pazartesi sabaha karşı saat 03.22'de meydana geldi. 24 yaşındaki Hazal Meral'in kullandığı ambulans, İzmir-Çanakkale Karayolu üzerinde bir kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Meral ve Sema Öksüz araçtan fırladı. Sağ tarafta oturan 24 yaşındaki Esma Başkurt ise hayatını kaybetti. Meral, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları, meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaptı.
"BUGÜN ÇOK YORULDUK, BAŞKASINI GÖNDERİN" DEMİŞ
Kamyona arkadan çarpan ambulansın sürücüsü Hazal Meral'in, Şakran ile Torbalı arasındaki 110 kilometrelik mesafeyi gidip dönmek zorunda kalacakları hasta nakli öncesinde 112 Komuta Merkezi ile görüşerek, "Bugün çok yorulduk. Bizi oraya göndermeyin" dediği ortaya çıktı. Meral'in tüm ısrarlarına rağmen komutadaki kişinin "Sizden başka gidecek kimse yok" diyerek ambulansın yola çıkmasını istediği öğrenildi.
GÜN BOYU 15 VAKAYA GİDEN GENÇLERİN SON FOTOĞRAFI
Kazada yaşamını yitiren Esma Başkurt ile yaralanan Hazal Meral ve Sema Öksüz'ün gün boyunca 15'e yakın vakaya gittiği belirtildi. 3 genç kadından oluşan ekibin, kazadan saatler önce gittikleri Çiğli Eğitim Bölge Hastanesi'nde çektikleri son fotoğraflarını sosyal medyada paylaştıkları görüldü.
Türk Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Yönetimi adına konuşan Murat Kazan, 112 ambulanslarının gereksiz yere üst üste hasta sevkine gönderildiğini söyleyerek, bu durumun devam etmesi halinde yeni kazaların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kazan, şunları dedi:
"AMBULANSLAR ÇOK GEREKSİZ SEVKLERE GÖNDERİLİYOR"
"Yönetimdeki arkadaşlarımız, kazada yaralananları da ziyaret etti. Hazal, onlarla olan konuşmasında da komuta merkezine 'çok yorgun olduklarını ve vakaya gitmek istemediklerini' söylemiş.
112 ambulansları gereksiz yere hasta sevkine gönderiliyor. Gün içerisinde bir istasyon hiç sevke gitmezken, başka bir istasyon günde 7-8 sevke gitmek zorunda kalabiliyor. 112, gereksiz hasta sevkleri nedeniyle, amacı dışında kullanılıyor. Üst üste sevklere giden arkadaşlarımız, çok yorgun olmalarına rağmen mesailerine devam etmek zorunda kalıyor."
(Kaynak: Habertürk)
-
Sağlıkçıları polisleri askerleri veya genel olarak memurları eleştiren hatta hakarete varan yorum yapanlar kendileri aynı işleri yaptığında annelerine küfür ettirmeyeceklerini garanti etsinler de görelim bakalım ne kadar çalışkanlar mışşşş yazmakla olmuyor sizleri de piste bekleriz terör olaylarında nöbet tutmak arkadaşlarınızı toprağa vermek gibi futbol maçında erkekleşmeye küfretme ye benzemez bu işlerCevap Yaz Yayından Kaldır
-
24 SAAT ÇALIŞIP 3 GÜN İZİN YAPICAKLARINA 10 SAAT ÇALIŞIP HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞIN BUDA GÜNLÜK 8 SAATE GELİR. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
YAZIK BU ÜLKEDE MECLİS DOKUNULMAZLIĞI KALDIRMADIĞI SURECE KAMU ÜZERİNDEKİ ÖZELLEŞTİRME YAPDIĞI SURECE DE DAHA ÇOK CAN GİDER HANGİ ÜLKEDE VAR 12 SAAT ÇALIŞMA DÜZENİ 1 MAYIS İŞCİ BAYRAMINDA MEMURA YAT İŞÇİYE ÇALIŞ KÖLE MAMELESİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
MÜLAYİM nickli arkadaş vatan millet sevdasına yapılan bir iş senin gibi klavye delikanlılarını cok gördük gelde vücudu paramparça olmuş bir vakayı hatta onun gibi günde 20 vakayı al sen hastaneye götür uykusuz yorgunCevap Yaz 1 Yayından KaldırMÜLAYİM: dostum klavyeden delikanlılık yapmıyorum muhtemelen sende nöbetten çıkmışsın ve uykusuzsun umarım yazdıklarımı düzgün anlamışsındır. bende sana aynısını diyorum biraz daha dikkatli oku senin yazdıklarınla benım yazdıklarım aynı yere çıkarYayından Kaldır