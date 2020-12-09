Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma
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Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma

09.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:31
Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma

Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma ANKARA Valiliği'nce dün gece Mamak ilçesinde 112 Acil Servis görevlisini darbeden hasta yakını hakkında adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Sağlık görevlisini darbeden hasta yakını hakkında soruşturma 

ANKARA Valiliği'nce dün gece Mamak ilçesinde 112 Acil Servis görevlisini darbeden hasta yakını hakkında adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Tuzluçayır Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yaşayan kişi, rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, hastayı ambulansa alarak, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra rahatsızlanan kişinin hastaneye gitmesi gerektiği belirtildi. Hasta yakınları da kendi istedikleri hastaneye gideceklerini belirterek, ambulansın kapılarını zorlamaya başladı. Olaya müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanları, hasta yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. Acil servis personeli, hastayı hastaneye götürdükten sonra polis merkezine giderek, hasta yakınlarından şikayetçi oldu.Olayla ilgili Ankara Valiliği'nin Twitter'daki hesabından açıklama yapıldı. Hasta yakını hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Mamak ilçemizde rahatsızlanarak ambulans isteyen bir kişi için olay yerine giden 112 ekibi, hastanın kendi istedikleri hastaneye götürülmesini isteyen hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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