Sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası
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Samsun, Çorum, Güncel

Sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası

Çorum'da kullandığı kamyonetin fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yol kontrol noktasında sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası kesildiği açıklandı.

09.04.2020 17:11 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:11
Sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası

Çorum'da kullandığı kamyonetin fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle duramayarak yol kontrol noktasında sağlık görevlisine çarpan sürücüye 9 bin 192 TL para cezası kesildiği açıklandı.

Çorum Valiliğinden yapılan konuya ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü uygulama noktasında görevlilerimizce yapılan uygulama esnasında; gübre yüklü aracın kontrol noktası cep kısmında durdurulan araçlarda bulunan şahısların ateşlerini ölçmekle görevli sağlık personeli bir şahsa çarparak yaralanmasına sebebiyet vermiş, devamında yine uygulama noktasının cep kısmında bekleyen bir araca sol kısmından çarparak maddi hasar meydana gelmesine sebebiyet vermiş olup, araç cep noktasından çıkarak Samsun-Ankara yolu üzerinde 100 metre ilerledikten sonra durmuştur. Sağlık personeli 112 ekiplerince tedavisi için Çorum Özel Hastanesine sevk edilmiş, yaralı sağlık görevlimizin kalça ve eklem bölgelerinde birkaç kırık mevcut olup, bilinci açık ve tedavisi devam etmektedir. Kazaya sebebiyet veren kamyonetin belgelerinde ve yükünde yapılan incelemede, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/1b-(e) (izin verilen azami yüklü ağırlığı %25'den fazla aşmak) maddesini ihlal etmekten 6 bin 754 TL, (olması gereken 3500 kg, tartım sonucu 6860 kg), aynı kanunun 52/1-b (aracının hızını, yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak) maddesini ihlalden 132 TL, yine aynı kanunun 47/1-c (trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak) maddesinden 132 TL, 4- 4925 Sayılı Karayolları Taşıma Kanununun 26 (a) (yetki belgesi almadan faaliyette bulunmak) maddesinden 2 bin 174 TL olmak üzere toplam 9192 TL İdari Para Cezası uygulanmış ve araç sürücüsü şahıs hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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