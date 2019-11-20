Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı

20.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:55

Mardin'de sokakların dar olması nedeniyle hastanın evinin bulunduğu sokağa giremeyen ambulansta görevli acil tıp teknisyeni, yaşlı hastayı sırtına alarak ambulansa taşıdı.

Mardin'de dar sokaklar belediyenin temizlik çalışanları yanı sıra sağlık çalışanlarının da işini zorlaştırıyor. Artuklu ilçesine bağlı Teker Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki sağ tarafı felçli Fehime Toprak'ın rahatsızlandığı ihbarı üzerine Mardin Sağlık Müdürlüğü 112 acil sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu adrese hareket etti. Hastaya ivedilikle ulaşmaya çalışan ambulans şoförü, sokağın dar olması nedeniyle daha fazla ilerleyemeyerek hastanın evinin bulunduğu sokağa giremedi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansın ulaşamadığı evdeki hastayı sedyeyle taşımak isteyen sağlık çalışanları sokakların dar olması yanı sıra sokakta uzun bir merdivenin olması nedeniyle, Artuklu 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda çalışan acil tıp teknisyeni Saadettin Ersöz hastayı sırtlayarak ambulansa taşıdı. Ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne getirilen Toprak, tedavisinin ardından taburcu edilirken kendisini taşıyan Ersöz'e teşekkür etti.

Başkalarının hayatlarını kurtarmak ve sancılarını dindirmekten başka uğraşı olmayan sağlık çalışanların görevlerini yerine getirebilmek için büyük bir özveri ve fedakarlık içinde çalıştıklarını belirten Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, hastayı sırtına alarak ambulansa kadar taşıyan acil tıp teknisyeni başta olmak üzere tüm 112 çalışanlarına teşekkür ettiğini ifade etti.

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(Mihdi Aydoğan/İHA)

Kaynak: İHA