Sağlık görevlisi eldiveni balon yaptı, kaza sonrası ağlayan bebeği sakinleştirdi
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Sağlık görevlisi eldiveni balon yaptı, kaza sonrası ağlayan bebeği sakinleştirdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazada, ağlayan bebeği 112 görevlisi cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak sakinleştirdi.

Sağlık görevlisi eldiveni balon yaptı, kaza sonrası ağlayan bebeği sakinleştirdi
08.06.2020 19:36 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:22

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kazada, ağlayan bebeği 112 görevlisi cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak sakinleştirdi.

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden ve direksiyon başında uyukladığı öne sürülen İrfan E. yönetimindeki 22 RG 274 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıktı.

Araziyi çevreleyen demir korkuluklara çarparak, otluk alana giren araç devrildi. Kazada, Ömür E., Esma E., Kerem E., Sena E. ve Filiz Y. yaralandı. Yaralılar tedavileri için Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, hastaneye getirilen yaralılardan bir bebeğin ağlaması üzerine 112 görevlisi, cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak, bebeği sakinleştirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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