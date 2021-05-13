Sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi
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Sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde dinlenen sağlık görevlilerinden detay Ahmed Al Louh ile röportaj Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılar nedeniyle aralıksız çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde dinlenen sağlık görevlilerinden detay

Ahmed Al Louh ile röportaj Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılar nedeniyle aralıksız çalışıyor. 9 Kişiden oluşan ekip, saldırılar sonucu yaralanan Filistinlileri kurtarmak için mücadele veriyor. Filistinli sağlık görevlileri nöbetleri sırasında hastanenin önünde oturarak dinlenmeye çalışıyor.

Sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi
Sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi
Sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi
Sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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