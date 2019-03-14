Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç'den Tıp Bayramı Mesajı

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, "Gece gündüz demeden kendi hastalığında bile hastalarının sağlığını düşünen sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz" dedi.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dinç mesajında, "Dünyanın 'Avicenna' olarak tanıdığı İbn-i Sina, Pastör'den asırlar evvel söz eden ve yaklaşık 400 sene önce hastalığa sebep olan mikropları ve karantinanın mantığını anlatan, hatta o yıllarda 'seretan' adıyla bilinen kanseri teşhis eden Akşemsettin, gerek insan fizyolojisi ve anatomisi, gerek nöroloji ve biyoloji alanında pek çok eser kaleme alan Farabi, cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağını kullanan El-Razi bize ilham veren ecdadımızdan sadece birkaçıdır" dedi.

"Ecdadımızın izinden gitmek ve onların mirasına sahip çıkmak için var gücüyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza harcadıkları emek için teşekkür ediyoruz" diyen Dinç şunları kaydetti:

"Gerek yaptıkları ameliyat sayıları ile, gerek geliştirdikleri tedavi yöntemleri ile Türk hekimlerimiz artık ülkemiz sınırlarını aşarak dünyada ilham kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizin değerli hekimlerinin geliştirdiği tedavi yöntemleri, uluslararası kongrelerde kılavuzlara girmektedir. Çok değerli Türk hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' olarak tanımladığı, büyük emek ve özveri ile kurulan ve kurulacak olan Şehir Hastanelerimizle artık çok daha konforlu alanlarda hizmet verebileceklerdir. Artık ülkemiz sağlıkta hava, kara, deniz ambulansları ile Şehir Hastaneleri ve özverili sağlık emekçileri ile dünyada marka olmuştur. Yerel seçimler öncesinde tüm belediye başkanlarından Sağlık Federasyonu olarak talebimiz özellikle yatak kapasitesi fazla olan Şehir Hastanelerimizin açılması ile birlikte hasta transferi ve ulaşımını sağlayacak olan ambulanslarımız için emniyet şeritlerinin açılmasıdır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol yapılarak, ambulans kamera sistemleri entegrasyonunun kurulması ile ambulanslarımıza yol vermeyen sürücülerimiz hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanması artık zorunluluk haline gelmiştir. Bugün açılacak olan dünyanın tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğine sahip olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle azim ve kararlılıkla mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin ve bilime değer veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor; başarılarının devamını diliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu, her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA