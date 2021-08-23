Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
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Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti

Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride bulunan Tunceli'de, sağlık ekipleri, vaka sayılarının azalmasına ve aşılama oranın artmasına büyük katkı sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında mavi kategoride bulunan Tunceli'de, sağlık ekipleri, vaka sayılarının azalmasına ve aşılama oranın artmasına büyük katkı sağladı.

Kovid-19'la mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, dört yanı dağlarla çevrili olan kentte tüm zorluklara göğüs gererek aşılama çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, görevli oldukları kurum ve kuruluşlarda aşı çalışmalarını yürüten ekipler, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimlerde de yoğun mesai harcıyor.

Kimi zaman 3 bin rakımlı dağlara tırmanarak göçerleri kimi zaman da tarlada çalışan tarım işçilerini aşılayan ekipler, kentteki hastane ve toplum sağlığı merkezlerine müracaat eden ve dağ köylerinde yaşayanlara bugüne kadar toplam 115 bin doz aşı uyguladı.

Yüzde 75'ine birinci doz aşı uygulanan kent nüfusunun, yüzde 69'u ise iki doz aşısını yaptırdı.

Hem vaka sayıları azaldı hem de aşılanma oranı arttı

Vatandaşlara yaptıkları aşılar ve bilgilendirmeler sayesinde adeta Kovid-19'a karşı kentte duvar oluşturan ekipler, bu sayede hem vaka sayılarının azalmasında hem de aşılama oranının artmasında önemli görev üstlendi.

Kovid-19 risk haritasında sarı kategoride yer alan kenti başarılı çalışmalarıyla mavi kategoriye taşıyan sağlık ekiplerinin, salgına karşı aşılama mücadelesi devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, AA muhabirine, ocak ayından itibaren başlayan aşı çalışmalarında ekiplerin yoğun bir şekilde aşı yapmaya başladığını söyledi.

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları ikna ederek evlerde aşılama yapma konusunda yüzde 90 başarıya ulaştıklarını belirten Özdemir, tanıtımın artmasıyla kentteki vatandaşların aşıya yoğun talep gösterdiğini dile getirdi.

Aşılama çalışmaları sırasında herkesin kapısını çaldıklarını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Tabi daha sonrasında, belli bir miktar aşı talebinde azalmamız oldu. Bununla baş edebilmek için de şöyle bir yol izledik: Öncelikle iş yerleri gezildi ve bütün iş yerlerinde aşı olmayanları ikna edebilmek için konuşuldu. Yeri geldi iş yerlerine gittik ve vatandaşlara aşılarını yaptık. Telefonla arayıp vatandaşlarımızı ikna ettik. Yaylada, köylerde ve tarlalarda halen aşı çalışmalarına devam ediyoruz. Ulaşabildiğimiz herkese, öncelikle telefonla ulaşıp kendilerini ikna ettikten sonra aşılamalarını yapıyoruz."

Özdemir, Tunceli'nin dağlık bir bölge olmasından dolayı ekiplerin, bazı köy ve ilçelerde aşılama çalışması yaparken zorlandığını ve tüm zorluklara rağmen fedakarca görevlerini yerine getirdiğini vurguladı.

"Yaklaşık 200-300 kişilik bir ekibimiz ilçelerimizde sahadaydı"

Vaka sayılarının azaldığı dönemlerde filyasyon ekiplerinin de aşılama çalışmalarına destek verdiğini anlatan Özdemir, "Arkadaşlarımız hem filyasyon hem de aşı çalışmasını yoğun bir şekilde gerçekleştirdiler. İlçelerimizdeki bütün hemşirelerimiz ve doktorlarımız, günübirlik, görevleri geldiği sürece hepsi görevde yer aldılar. Yaklaşık 200-300 kişilik bir ekibimiz, ilçelerimizde sahadaydı. Kent merkezinde de yaklaşık 50 kişilik bir grubumuz sahada aşılama ve filyasyon çalışmalarına devam etti." dedi.

Özdemir, kentte toplamda 115 bin doza yakın aşı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bizim, hedef nüfusumuzun dışında çok fazla aşı yaptığımızı gösteriyor. Tunceli turistik bir bölge ve çok fazla dışarıdan gelen misafirimiz oldu. Kendi nüfusumuzun yaklaşık yüzde 40'ı kadar dışarıya aşı yaptık. Aslında dışarı illerden gelen ve kayıtları burada olmayan vatandaşlarımıza da aşı yaptık çünkü bu toplumsal bir hizmettir. Hangi ilde, nerede olduğunuzun pek bir önemi yoktur, herkesi topluca aşılamak lazım ki ülke olarak bu Kovid-19 belasından kurtulalım."

Özdemir, Kovid-19 risk haritasında kentin mavi kategoriye geçmesinin aşı ekiplerine iyi bir motivasyon olduğunu ve yaptıkları çalışmaların karşılığını almanın kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren

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Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti - Haberler
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