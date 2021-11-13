Sağlık ekiplerinin seferber olduğu Hakkari, ikinci doz aşıda mavi kategoriye geçti

HAKKARİ (AA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ağustosta birinci doz aşı oranında düşük riskli iller arasına girmeyi başaran Hakkari, aralıksız sürdürülen aşı seferberliği sayesinde ikinci doz aşılamada da mavi kategoriye geçti.

Salgının kontrol altına alınması ve bağışıklığın artırılması için valilik koordinesinde başlatılan, kent genelini kapsayan aşı seferberliği devam ediyor.

Mobil aşı ekipleri sayısının 100'ün üzerine çıkarıldığı, aşı odalarının artırıldığı, farklı noktalara çadırların kurulduğu ve kent girişlerinde aşı uygulama noktalarının oluşturulduğu Hakkari'de, belirlenen yaş gruplarındaki herkesin aşılanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Olumsuz hava koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen mahalle, köy ve en ücra yerleşim birimlerini dolaşan mobil aşı ekipleri, aşı konusundaki ön yargıları yıkmak ve insanları aşıya teşvik etmek için yoğun çaba sarf etti.

Bu süreçte yoğun mesai harcayarak ev ev gezip vatandaşları aşılayan sağlık çalışanlarının gayretleri sonucunda, birinci doz aşılanma oranında olduğu gibi ikinci dozda da büyük ilerleme kaydedildi.

Üç ay önce Hakkari'nin sarı kategoriden düşük riskli illerin bulunduğu mavi kategoriye geçmesine öncülük eden ekipler, bu çalışmalar sayesinde kentin ikinci doz aşı oranında da mavi kategoriye geçmesini sağladı.

"Büyük bir aşı seferberliği içindeyiz"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, kentte Kovid-19 ile mücadelenin tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle devam ettiğini söyledi.

Salgınla mücadele etmede en önemli etkenin aşı olduğunu belirten Akbıyık, "Hakkarili vatandaşlarımızda önemli bir bilinç oluşmuş durumda. Valiliğimiz, sağlık müdürlüğümüz, jandarmamız, emniyet müdürlüğümüz, belediyeler, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız, imam hatiplerimizle büyük bir aşı seferberliği içindeyiz." dedi.

Birinci doz aşılamada da büyük başarı gösterdiklerini ve hızlı şekilde mavi kategoriye geçtiklerini hatırlatan Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda birçok tedbir alıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzde çalışan bütün personelimiz sahaya çıkıyor, müdürden hizmetliye kadar herkes büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Bu çerçevede aşı odaları ve mobil aşı ekipleri sayısını en üst seviyeye çıkardık. Valilik ve İl Özel İdaresi olarak da sürekli araç kiralayarak sağlık personelimize destek veriyoruz. Mobil aşı ekiplerimizin sayısını artırdık. Bu ekiplerimiz alanda çalışma yürütüyor. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarımızın, muhtarlarımızın, belediye başkanlarımızın, diğer kamu kuruluşlarının, özellikle emniyetin ve jandarmanın büyük gayreti var."

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Kıymet Armağan da ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçtikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Yöneticiler olarak sahadaki ekiplere her koşulda eşlik ettiklerini ve birlikte güzel iş çıkardıklarını anlatan Armağan, "Şu anda Bay köyündeyiz. Birinci doz aşılara göre daha zor bir süreç geçirdik. Bizler de ekiplerle giderek vatandaşları doğru şekilde bilgilendirip ikinci dozda da aşılanmalarını sağladık. Bunun için çok mutluyuz. Kentin zorlu koşullarına rağmen bu başarıyı sağladık. Desteklerinden dolayı valiliğimize, ilgili kurumlarımıza ve tüm personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Ebe Büşra Şahin de bu süreçte gece gündüz demeden çalıştıklarını, tüm köy, mahalle ve yaylalara gittiklerini aktararak, "Yaylalarda koyunların arasında çobanları aşıladık, oradaki vatandaşları aşıladık. Bizim için zorlu ama zevkli bir süreçti. Doğuda maviye geçen ilk il olduk. Çok mutluyum. Herkesin emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Köyde aşı olan Süheyla Beyter ise ikinci doz aşısını yaptırdığını, herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ve herkesin aşısını yaptırması gerektiğini ifade etti.