KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda "mavi" kategoriye taşıdı
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KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda "mavi" kategoriye taşıdı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Sağlık

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçen Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarla aşılama oranı artıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçen Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarla aşılama oranı artıyor.

Aşılama oranını artırmak için mobil ekiplerin mahalle mahalle gezdiği kentte, kent meydanları, alışveriş merkezi ve sanayi tesislerinde stantlar açılarak vatandaşlar aşı olmaya davet edildi.

Bir süre önce "mavi" kategoriye geçen kentte aşılama oranlarının artırılması amacıyla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, AA muhabirine, kentte şu ana kadar üçüncü doz da dahil 1 milyon 100 bin doz aşı yapıldığını söyledi.

Kentte 18 yaş üstü hedef nüfusun yüzde 75'inin birinci doz aşısını yaptırdığı belirten Öksüz, çalışmaların Sağlık Bakanlığının politikaları doğrultusunda devam ettiğini belirtti.

"Çalışmaların kahramanı, sağlık ordumuz"

Kahramanmaraş'ın "mavi" kategoriye geçiş sürecinde özverili bir şekilde çalışan sağlık personeline teşekkür eden Öksüz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki bu çalışmaların kahramanı, sağlık ordumuz. Gece gündüz, hiç durmadan bizimle beraber çalışan hafta sonu dahi çalışan mobil ekiplerimiz, stantlarda çalışan kardeşlerimiz, ilçe sağlık müdürlüklerinde çalışan tüm sağlık personeli, kamu, üniversite ve özel hastanelerde çalışan tüm personelimiz buna katkı yaptı. Sağlık personelimizde 'mavi' olduktan sonra üzerlerinde bir rahatlama oldu. Çünkü hızla 'mavi' kategoriye geçmek istiyorlardı. Kahramanmaraş'ta son 15 günde biz bunu sahada gördük. Kurulan stantlardaki çalışmalar, hafta sonu çalışmaları dahil sağlık personelinin gayreti renge yansıdı. Gerçek kahramanlar sağlık personellerimiz. Bundan sonraki amacımız aşılamada ikinci dozumuzu yükseltmek. Yüzde yüze doğru bir artış bekliyoruz. Personelimizin gayretli çalışmasını devam ettireceğini biliyorum. Sahadaki başarı ve gayret bir beyin işi değil yürek, gönül işi. Bu işe de bu kardeşlerimizin gönlünü koyduğunu ve yüreğini verdiğini ben aşikar görüyorum."

Aşılama oranında kentin yakaladığı başarıdan memnun olduklarını belirten Öksüz, vatandaşların her yerde aşıya ulaşması için seferber olduklarını söyledi.

"Bu yük hep beraber kaldırılacak bir yük"

Öksüz, kentte kurulan 50 aşı standında günlük 3 bin, mobil ekiplerin de 2 bin kişiyi aşıladığını belirterek çalışmaların özveriyle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Vatandaşların son dönemde aşıya ilgisinin arttığına işaret eden Öksüz, "Kahramanmaraş'ta yaklaşık 220 ila 230 bin arasında aşı olmayan grubumuz var. Okullarımızın açılmasıyla gençlerimizin, öğretmenlerimizin ilgisi arttı. Toplu taşımayı kullananlar, programa katılanlar PCR yaptırmak zorunda kalacak o vatandaşlarımızın da teveccühü arttı. İlgilerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Tabii bu yük hep beraber kaldırılacak bir yük. Sayın Bakanımızın ifadesiyle; 'Tünelin ucu gözüktü'. Ben buradan herkesi aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı
KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda 'mavi' kategoriye taşıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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KAHRAMANMARAŞ - Sağlık ekiplerinin özverili çalışması Kahramanmaraş'ı aşıda "mavi" kategoriye taşıdı - Haberler
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