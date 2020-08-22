Sağlık ekiplerine saldıran hasta yakını tutuklandı Şanlıurfa'da korona virüs belirtileri olan yaşlı hastaya müdahale etmeye giden sağlık ekiplerine saldıran hasta yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da korona virüs belirtileri olan yaşlı hastaya müdahale etmeye giden sağlık ekiplerine saldıran hasta yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesindeki korona virüs belirtileri olan yaşlı hastaya müdahale etmeye giden ambulanstaki 112 sağlık çalışanları, hasta yakını olduğu iddia edilen M.Ş.D. isimli şahsın saldırısına uğradı. Olay yerine giden polis ekipleri, şahsı gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıyı kınamıştı.

Erin açıklamasında, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında fedakarca çalışan 112 ekibimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyorum. Faili gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılan olay ile ilgili gelişmeler, valiliğimiz ve adli makamlarca yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA