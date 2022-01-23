- Sağlık ekiplerinden yoğun kara rağmen hasta kurtarma operasyonu Zonguldak'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve ambulanslı sağlık ekipleri bir metreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle hastaların imdadına yetişti.

GÖKÇEBEY, ZONGULDAK (İHA) - - Sağlık ekiplerinden yoğun kara rağmen hasta kurtarma operasyonu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve ambulanslı sağlık ekipleri bir metreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle hastaların imdadına yetişti. Gece boyu tüm imkanlarını seferber eden ekipler, dört hastayı hastaneye ulaştırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yoğun kar uyarılarının ardından kar yağışı etkisini sürdürdü. Yoğun kar yağışı ilin yüksek kesimlerinde yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle hastalanan vatandaşların imdadına UMKE ekipleri yetişti. Arazili araçlarla uğraşlar sonucu hastalara ulaşan ekipler, ilk müdahalelerini yaptıkları hastaları ambulanslara ve hastaneye nakletti.

Gökçebey ilçesine bağlı Tepeköy köyünde yaşayan Covid pozitif hastası 36 yaşındaki Hayri B. göğüs ağrısı yaşayınca yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. UMKE ekiplerinin ulaştığı hasta, ilk müdahalesinin ardından koronavirüs tedbirleri alınarak Gökçebey Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Devrek ilçesinde kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Zehra U.'ya ilk müdahalesini yapan UMKE ekipleri, kalp masajı yapılarak kalp ritmini normale döndürdü. Ambulans ekibine teslim edilen hasta Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyünde yaşayan 60 yaşındaki Cemal Özbiçiçi de rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulans ve UMKE ekiplerinin seferber olduğu hasta zorlu mücadelenin ardından hastaneye kaldırıldı.