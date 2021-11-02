Sağlık ekipleri "mavi"ye dönen Tunceli'de öğrencilerin aşılanmasına yoğunlaştı

TUNCELİ (AA) - Yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadelede uygulanan ikinci doz aşılamada yüzde 75,3 oranla mavi kategoriye geçen Tunceli'de, sağlık ekipleri ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin de aşılanmasına yoğunlaştı.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde yaklaşık 100 kişilik bir ekiple filyasyon ve aşılama çalışması yapıldığını söyledi.

Kentte 18 yaş üstü nüfusun ciddi bir oranda aşılandığını ifade eden Özdemir, "Ortaokul ve lise öğrencilerimizin aşı çalışmalarına başladık. Valimizin de katkılarıyla aşı olan çocuklarımıza hediyeler verip çeşitli teşviklerde bulunduk. Öğrencilerimizin de yüzde 70'e yakını aşılanmış durumda ve en azından ilk dozlarını tamamladılar. Çocuklarımız sırayla ikinci dozlarını da oluyor. Okullarda kampanyalarımız devam ediyor." dedi.

Özdemir, üniversite öğrencilerine yönelik de aşılama çalışması yaptıklarını belirterek, Kovid-19 salgınından korunma ve kurtulmadaki en büyük silahın aşı olduğunu dile getirdi.

Havaların soğumasıyla vakalarda artış yaşandığına işaret eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Ciddi sayıda günlük vakayla karşılaşıyoruz. Belki de birçok zamana göre çok yüksek rakamlar ancak aşılamanın faydasını şurada görüyoruz. Vatandaşlarımız aşılı olduğu için çoğunlukla hastalığı hafif atlatıyorlar. Aşılı olan vatandaşlarımızdan yoğun bakıma yatış görmüyoruz. Bunun faydasını görüyoruz. Bu vaka artışı bizim hastane yatışlarımıza yansımadı diyebilirim."

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların toplu alanlarda çokça zaman geçirmemesi ve çevresindekilerle temasta bulunmaması tavsiyesinde bulunan Özdemir, maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Kovid-19'un henüz bitmediğini vurgulayan Özdemir, "Tabii ki yoğun bakım yatışı görmüyoruz ama bir gün bile bir vatandaşımızın hastanede vakit geçirmesini istemiyoruz. Aşılı da olsak bazen ek hastalıklarımızdan ve bilmediğimiz nedenlerden ötürü hastane yatışımız gerçekleşebiliyor. Hiç bunlarla karşılaşmalarını istemiyoruz. O yüzden önlemlerini de bırakmamalarını kendilerine tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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