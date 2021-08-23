Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor
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Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor Türkiye'de nüfusa oranla en çok korona virüs aşısının uygulandığı 3'üncü il olan Edirne'de, sağlık ekipleri, köyleri dolaşarak vatandaşlara korona virüs aşılarını yapıyor.

Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor

EDİRNE - Türkiye'de nüfusa oranla en çok korona virüs aşısının uygulandığı 3'üncü il olan Edirne'de, sağlık ekipleri, köyleri dolaşarak vatandaşlara korona virüs aşılarını yapıyor.

Türkiye'de nüfusa oranla en çok korona virüs aşısının uygulandığı 3'üncü il olan Edirne'de, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yüzde 86,2'ye yükseldi. Edirne'nin İpsala ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi aşı ekibi, korona virüs aşılarını yaptırmamış ve ya sırası gelmiş vatandaşları tespit ederek bulundukları yere giderek korona virüs aşılarını yapıyor.

İpsala ilçesinin Balabancık Köyü'ne giden mobil aşı ekibi, aşılarını yaptırmamış vatandaşlara korona virüs aşısı yaptı. Mobil aşı ekiplerinin köyüne kadar gelip böyle bir hizmet sunduğu için mutlu olduğunu söyleyen Nazif Tufan, aşı ekiplerine teşekkür etti. Adem Kaya da, ikinci doz aşısını vurdurduğunu mobil aşı uygulamasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor
Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor
Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor
Sağlık ekipleri köy köy gezerek vatandaşları korona virüse karşı aşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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