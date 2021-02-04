Sağlık ekipleri Kovid-19 aşısı yapmaya gittikleri evde çıkan yangında yaşlı çiftin hayatını kurtardı

İzmir'in Torbalı ilçesinde sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya gittikleri evde çıkan yangında yaşlı çiftin hayatını kurtardı.

Arslanlar Mahallesi'ndeki evlerinde yaşamını yatağa bağlı sürdüren 80 yaşındaki Necati Güner ile eşi Zarife Güner çiftinin evinde, henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

O sırada Güner çiftine Kovid-19 aşısı yapmaya giden Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler evden çıkan dumanı gördü.

Derhal itfaiye ve polis ekiplerine haber veren sağlık ekipleri, yangının çıktığı eve girerek yatalak Necati Güner ile yürüme güçlüğü geçen eşi Zarife Güner'i dışarı çıkarmayı başardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen Necati Güner, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Güner'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler