Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
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Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

HÜSEYİN YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Fedakarca çalışan sağlık ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu coğrafyasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında engelli vatandaşları aşılamak için yollara düştü.

HÜSEYİN YILDIZ/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Fedakarca çalışan sağlık ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin zorlu coğrafyasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında engelli vatandaşları aşılamak için yollara düştü.

Ağrı ve Iğdır'da İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekipleri, koronavirüsle mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun çalışma yapıyor.

Bir yandan Valilikler desteğinde sağlanan araçlarla köylerden hastanelere getirilen vatandaşları aşılayan ekipler, diğer yandan sağlık kuruluşlarına ulaşma imkanı olmayan kırsaldaki vatandaşların ayağına gidiyor.

Ailelerle irtibata geçerek, günün ilk saatlerinde zorlu coğrafyaya sahip Iğdır'ın Tuzluca ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki yüksek rakımlı Ağrı ve Tendürek dağları eteklerindeki köylere giden ekipler, engellileri aşılıyor.

Araçların gidemediği yerlere yürüyerek ulaşıyorlar

Zorlu coğrafyada dağları aşan doktor, hemşire, ebe ve 112 Acil Sağlık görevlileri, büyük zorluklarla ulaştıkları köylerde, aşıladıkları vatandaşların ilgisiyle moral buluyor.

Iğdır'da görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mücahit Alparslan, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca belirlenen kategorilere göre ekiplerin durmaksızın aşılama çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Aşı sırası gelip yaptırmayan vatandaşları günlük aradıklarını ifade eden Alparslan, şöyle konuştu:

"Aşı ekiplerimiz, özellikle vatandaşlara ulaşmak için ev ev gidiyor ve bulunduğu yerde aşısını yapıyor. Önceden belirlenmiş liste ve adres bilgilerine göre hareket ediyoruz. Bazen coğrafi şartlar nedeniyle ulaşımı oldukça zor olan hastalarımız oluyor ama bizim için bu engel değil. Nerede olursa olsun ekiplerimiz o hastaya ulaşıp aşılamasını başarıyla yapıyor."

Aşı ekibinde görevli Candan Karatoran da bölgede merkeze uzak köylerin bulunduğunu hatırlatarak, "Bir gün öncesinden listelerimizi hazırlıyoruz, hastalarımızın hangi köyde, nerede oturduklarını tespit edip aşılamaya çıkıyoruz. Aşı hakkında tereddütte olan kişileri de ikna etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bayram tatili demeden çalışıyoruz"

Doğubayazıt İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Salih Ensari ise mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Aşı çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Ensari, "Sağlık personeliyle hafta sonu ve bayram tatili demeden çalışıyoruz. İlk olarak filyasyonla başladık ve şimdi de aşılama çalışmasına devam ediyoruz. Hastaneye randevu alamayanlar ile yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin köylerine gidiyoruz. 55 yaş altına aşılama kararı verilmesiyle engellileri aşılamaya başladık. Uzak yakın demeden engelli vatandaşlarımızın köylerine gidip aşılarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı ekibinde görevli hemşire Bircan Aras da zorlu coğrafyaya sahip köylerde de aşı hizmetini aksatmamak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Ellerinden gelenini yapmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Aras, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz köylerde vatandaşların bize 'Allah razı olsun' demesi bizi çok mutlu ediyor. Bu süreci toplum olarak birlikte atlatacağız. Halkımız aşılamaya büyük bir önem gösteriyor. İlçede 55 yaş üstü aşı çalışmasını tamamladık ve engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Sağlık ekipleri olarak bir aile gibiyiz. Filyasyon ekipleri virüse karşı sahada savaşırken biz de toplumun bağışıklığını korumak için aşıyla bu sürecin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz köylerde halkın bizi güler yüzle karşılaması ve verdiğimiz hizmetin karşılığında teşekkür etmeleri bizi gerçekten mutlu ediyor."

Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor
Sağlık ekipleri kırsaldaki engelli vatandaşları aşılamak için yoğun çaba harcıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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