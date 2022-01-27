Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak Covid-19 aşısı yapıyor - Haberler
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Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak Covid-19 aşısı yapıyor

İhlas Haber Ajansı, Emin Ferhat Sevilir - Yerel

- Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak Covid-19 aşısı yapıyor Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kara rağmen en ücra noktalara giderek vatandaşların Covid-19 aşılarını uyguluyor.

ERZİNCAN (İHA) - - Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak Covid-19 aşısı yapıyor

ERZİNCAN - Erzincan'da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, soğuk hava ve kara rağmen en ücra noktalara giderek vatandaşların Covid-19 aşılarını uyguluyor.

Covid-19 ile mücadelede gece gündüz demeden büyük özveri gösteren sağlık çalışanları, aşılama çalışmalarında da üstün gayret sarf ediyor. Kentteki hastaneler ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra kırsal mahallelerde de aşı çalışması yürüten ekipler, olumsuz hava koşullarına karşın sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Sağlık ekipleri, Kemah ilçesine bağlı Kerer köyünde ikamet eden bazı vatandaşların evine giderek aşılarını uyguladı.

Covid-19 aşısı hatırlatma dozunu yaptırmak isteyen 87 yaşındaki Dursun İnce, karlı yolları aşarak gelen sağlık ekibine teşekkür ederek, "Bundan daha büyük hizmet var mı" dedi.

Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak Covid-19 aşısı yapıyor

Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak Covid-19 aşısı yapıyor

Sağlık ekipleri karlı yolları aşarak Covid-19 aşısı yapıyor

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Erzincan, Yerel, Haber

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