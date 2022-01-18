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Sağlık ekipleri karla kaplı yolda zamanla yarıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sağlık ekipleri karla kaplı yolda zamanla yarıştı -Paletli Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi Düzce'de yurtta okuyan ortaokul öğrencisi yüksek ateş şikayetiyle 112'yi arayınca yoğun kar yağışı nedeniyle devreye paletli ambulans girdi.

DÜZCE (İHA) - Sağlık ekipleri karla kaplı yolda zamanla yarıştı

-Paletli Ambulansla Hastaneye Yetiştirildi

DÜZCE - Düzce'de yurtta okuyan ortaokul öğrencisi yüksek ateş şikayetiyle 112'yi arayınca yoğun kar yağışı nedeniyle devreye paletli ambulans girdi. Ortaokul Öğrencisi paletli ambulans ile okulun yurdundan alınarak hastaneye yetiştirildi.

Düzce'nin Yığılca İlçesinde Orhangazi Yatılı Ortaokulu'nda, öğrenci olan 13 yaşındaki M.Z. yüksek ateş sebebiyle 112'den yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın zorlukla verilebildiği bölgeye paletli ambulans ile ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ortaokul öğrencisi M.Z. daha sonra sağlık ekipleri tarafından paletli ambulans ile Yığılca Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öğrencinin sağlık durumun un iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri karla kaplı yolda zamanla yarıştı

Sağlık ekipleri karla kaplı yolda zamanla yarıştı

Sağlık ekipleri karla kaplı yolda zamanla yarıştı

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İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Son Dakika Haberleri

Ambulans, Düzce, kar, 112, 3. Sayfa, Haber

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