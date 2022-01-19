Sağlık ekipleri, kardan yolu kapanan evdeki hamile kadını sedyeyle 1 kilometre taşıdı

MUŞ (AA) - Muş'ta 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, yolu kardan kapanan köyde, yoğun kar nedeniyle evinin yolu kapanan hamile kadını, sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Kente 35 kilometre mesafedeki Dilimli köyünde doğum sancıları başlayan 36 yaşındaki Özlem Yıldırak'ı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Köye giden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansla hastanın evine kadar ilerleyemeyince kalan kısmı yürüdü.

Ekipler, güçlükle ulaştıkları evde ilk müdahalesini yaptıkları Yıldırak'ı, sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansın beklediği bölgeye ulaştırdı.

Yıldırak, ekiplerin 3 saat süren çabası sonucu Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hamile kadının eşi Şahin Yıldırak, "Eşim rahatsızlandığı için 112'yi aradım. Yollar kapalı olduğu için ekipler zorlukla buraya geldi. 112 ve UMKE ekiplerine teşekkür ederim. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.