Sağlık ekipleri kahvehaneleri dolaşarak ikna ettikleri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor

Van'da sahada çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, kahvehaneleri dolaşarak ikna ettikleri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor.

Van'da sahada çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, kahvehaneleri dolaşarak ikna ettikleri vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapıyor.

18 yaş üzeri nüfusunun yüzde 55'inden azının aşılandığı illerden Van'da, Kovid-19 salgınında hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, il genelinde vaka sayılarının azalması ve aşılanan kişi sayısının artırılması için yoğun çaba gösteriyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki hastaneler, aile sağlık merkezleri ile belirlenen alanlara kurulan çadırlarda aşı yapan ekipler, kırsal bölgelere de araçlarla ulaşarak, aşı hizmetini vatandaşların ayağına kadar götürüyor.

Filyasyon çalışmalarıyla da Kovid-19 hastalarını sürekli takip eden, teması azaltmaya çalışan mobil ekipler, aşı konusunda tereddüt yaşayanları bilgilendirerek ikna ediyor.

Muradiye ilçesinde de kahvehane, iş yeri ve caddeleri dolaşarak görüştükleri vatandaşları aşı konusunda bilgilendiren mobil ekipler, ikna ettikleri kişilerin aşısını yapıyor.

Kentteki aşı oranının yükseltilmesi için fedakarca çalışan ekipler, şu ana kadar 424 bin kişinin aşısını yaptı.

"Ambulansımızla sahayı dolaşıyoruz"

Muradiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Özkan Özay, uzun süredir yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında ambulanslarla ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çay ocaklarını, esnafı dolaşarak insanları aşı konusunda bilgilendirmeye çalıştıklarını belirten Özay, şunları kaydetti:

"Onları motive ederek aşılamalarını yapıyoruz, aşı konusundaki bilgilerini tazeliyoruz, sormak istedikleri sorulara cevap veriyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Ambulansımızla sahayı dolaşıyoruz. Aşısını olmayan vatandaşlarımızı bulundukları yerde, çay ocağında, iş yerlerinde, ambulanslarımızda uygun ekipmanlarımızla aşılıyoruz. Ekiplerimiz de bu konuda özveriyle görev yapıyor. Vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek neden aşı yaptırmaları gerektiğini anlatıyoruz. Belirlediğimiz hedefe ulaşmak için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

"Tedbiri elden bırakmamalıyız"

Vatandaşlardan Necati Tançoban ise ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Herkesin aşı yaptırması ve belirlenen kurallara uygun hareket etmesi gerektiğini söyleyen Tançoban, "İnsanlarımız 'Aşı şöyledir, böyledir.' diyor. Kimseye inanmasınlar. Tedbiri elden bırakmamamız lazım. Herkesi aşıya davet ediyorum, gelip aşılarını yaptırsınlar. Başka ülkelerde hastanelerde aşı yokken, insanlar aşı bulamazken ülkemizde ambulanslar köy köy, mahalle mahalle, semt semt dolaşıp insanları evinin önünde aşılıyor. Bu büyük bir hizmet. Bu nedenle sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Bulunduğum kahvede aşımı yaptırdım"

Savcı Yalçınkaya da geçen yıldan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bitmesi için herkesin aşı yaptırarak kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının devletin sağladığı imkanlarla insanların ayağına giderek aşı yaptığını anlatan Yalçınkaya, "Ekipler kahve kahve gezerek aşı yapıyor. Sağ olsunlar. Ben de onların sayesinde bugün bulunduğum kahvede aşımı yaptırdım. Kendilerine başarılar diliyorum. Bu konudaki çalışmalarını tebrik ediyorum. İyi bir çalışma yürütüyorlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca