: Sağlık ekipleri diyaliz hastası 2 kardeş için seferber oldu

14.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:02

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapalı köydeki diyaliz hastası 2 kardeş, 2 saat süren çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Cizre ilçesine bağlı Kocapınar köyünde oturan diyaliz hastaları 27 yaşındaki Yusuf ve 19 yaşındaki Mehmet Zan kardeşlerin yakınları durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu çalışmanın ardından köye ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları hastaları hastaneye ulaştırdı. Diyaliz hastası kardeşler tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, son günlerde kent genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle birçok hastanın hastaneye ulaşmakta zorluk çektiğini söyledi.

Sağlık hizmetinden geri kalmamaları için kurum olarak yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Başıbüyük, "Kocapınar köyündeki diyaliz hastalarımızı da Cizre Devlet Hastanesine ulaştırdık. Hastaların diyaliz hizmetini almasını sağladık. Bu hizmeti gecikme yaşamadan yerine getirdik." dedi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak kış tedbirleri kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Başıbüyük, kentte biri obezler için, biri 4 yataklı ve 5'i paletli olmak üzere 49 ambulansla hizmet verdiklerini anlattı. Geçen yıl 23 bin 34 hastaya ulaştıklarını ifade eden Başıbüyük, şöyle konuştu:

"Bu vakalardan 32'sini uçak ambulans ile il dışına sevklerini gerçekleştirirken hem il içi ve hem il dışı hizmet veren 120 hastamızı da helikopter ile ambulans vasıtasıyla taşımasını gerçekleştirdik. Özellikle kentsel vakaya ulaşım oranına baktığımızda ortalama sıfır ile 10 dakikada vakaya ulaşma oranımız yüzde 90'a ulaşmış. Kırsal alanda ise ilk 30 dakika içinde ulaşmamız gereken vakaya da yine aynı şekilde yüzde 90 oranında ilk 30 dakika içinde ulaşıyoruz. Bu da Türkiye ortalamasının biraz üstündedir. İl olarak hem ortalamayı yakalamış olduğumuzu ve bu ortalamanın üstüne çıkmış olduğumuzun bir göstergesidir."

Kaynak: AA

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